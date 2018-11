Ai Quartieri Spagnoli torna la paura spari tra la folla a due passi da via Toledo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Novembre 2018, 11:04

Tornano a sparare le pistole della camorra, ma questa volta a trasformarsi in teatro di guerra non è la zona orientale, ma il centro storico. L'ennesimo raid si è consumato addirittura a pochi metri da via Toledo.Sono da poco passate le otto della sera quando alla centrale operativa del 112 giunge una telefonata che segnala una sparatoria in vico Giardinetto. È la notte di Halloween, e le forze dell'ordine sono mobilitate con una particolare attenzione verso le zone più a rischio. Alcuni anni fa a Napoli, proprio durante la serata dedicata alla festa delle streghe, si verificarono alcuni agguati di stampo camorristico commessi da persone mascherate. Ma, ovviamente e come sempre, occorre verificare sempre questo genere di allarmi.Bastano pochi minuti, ed ecco arrivare la conferma: sul posto convergono alcune pattuglie del Radiomobile e della Compagnia Napoli Centro.Chi aveva telefonato indicava spari in rapida successione. I militari, con il supporto del reparto scientifico, repertano lungo la stradina che corre perpendicolare rispetto a via Toledo cinque bossoli di una pistola calibro 40. Ovviamente bocche cucite da parte della gente che abita in zona: quasi che nessuno avesse visto né sentito nulla. Nessun dubbio che si sia trattato di una stesa, l'ennesima stesa che la città di Napoli è costretta a subire.