Napoli Est senza pace: nuova stesa nel Bronx, è guerra di camorra

Lunedì 7 Maggio 2018, 06:12 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 06:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera, intorno alle 22.30, tra via Ferrante Imparato e via Ottaviano, a poca distanza dal rione Pazzigno, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Stando alla testimonianza dei residenti i colpi sarebbero stati almeno sei, tutti verso l’alto. Non risultano, per il momento, danni a cose o persone. Si sarebbe trattato di una stesa.L’episodio sarebbe da inquadrare negli scontri, ormai in corso da mesi, tra i clan che si contendono l’egemonia sul quartiere napoletano e che vedono contrapporsi in particolare il gruppo dei Mazzarella e quello dei Rinaldi. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato, intervenuta poco dopo la segnalazione per i rilievi.