Napoli, nuova stesa nei vicoli del rione Sanità: la polizia trova 12 bossoli

Lunedì 19 Novembre 2018, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 12:45

Nuova stesa al rione Sanità, dove ieri sera sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco in strada. La segnalazione è arrivata poco prima delle 21 alla centrale operativa della Questura di Napoli. Sul posto, gli agenti hanno rinvenuto 12 bossoli lungo Salita Capodimonte, tra i civici 115 e 132; non risultano danni a cose o persone. Si sarebbe trattato di una “stesa”, colpi esplosi in aria da scooter in corsa come atto intimidatorio.La zona, tra la Sanità e Capodimonte, era stata al centro di fibrillazioni criminali circa un anno fa, quando si accese lo scontro tra due clan insediati nella Sanità, i Sequino-Savarese, nella parte bassa, e i Vastarella, in quella alta.