Martedì 8 Maggio 2018, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 10:07

Colpi di pistola esplosi all'impazzata a Napoli, un'altra 'stesa' con spari per intimidire. Questa volta è accaduto in via Ravello, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, alla periferia orientale della città. Sul manto stradale sono stati ritrovati 12 bossoli calibro 9 x 21. Non risultano persone ferite. Rilievi sono stati condotti dalla Scientifica. Indagini della Polizia in corso.