Napoli, nuove accuse di corruzione a Romeo: indagato ex dirigente comunale

Giovedì 1 Febbraio 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova accusa di corruzione a carico di Alfredo Romeo, secondo quanto emerge da un decreto di perquisizione notificato in questi giorni dalla Procura di Napoli. La nuova accusa riguarda la collocazione di due pali della corrente elettrica in vicoletto del Leone, una stradina antistante l’albergo Romeo, traversa di via Cristoforo Colombo. Dal decreto di perquisizione emerge che è indagato anche il dirigente comunale in pensione Vincenzo Salzano, che è stato perquisito assieme all’imprenditore Federico Orlandi, nell’ambito di una sorta di accordo ritenuto sospetto dalla procura.Inchiesta coordinata dai pm Carrano, Raffaele e Woodcock, nel corso della quale si ipotizza che l’ex dirigente comunale avrebbe rilasciato le autorizzazioni allo spostamento dei due pali della corrente elettrica assumendo una decisione che doveva - secondo i pm - essere assunta dalla giunta comunale. Ma in cambio di cosa?Nella ditta impegnata nei lavori per conto della Romeo, ci sarebbe stato un interesse professionale di un parente del dirigente Salzano; in questa vicenda i pmIpotizzano anche la possibilità di offrire a Salzano una consulenza una volta finito in pensione (circostanza che al momento non trova riscontro).