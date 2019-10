ABC, azienda speciale del Comune di Napoli per l’acqua pubblica, ha appena pubblicato l’avviso di selezione per 22 cittadini e cittadine iscritte nelle liste del collocamento mirato (disabili e categorie protette) dell’area metropolitana di Napoli. Siamo orgogliosi di questo obiettivo raggiunto” dichiara Monica Buonanno, Assessore al Lavoro del Comune di Napoli “Abbiamo mantenuto un impegno rispetto al quale va il nostro grazie ad ABC e al Commissario D’Angelo che per storia professionale non poteva che guardare a questo avviso con particolare attenzione. Si tratta di un’opportunità straordinaria che sancisce ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale di Napoli e delle sue partecipate verso chi può essere a rischio esclusione dal mercato del lavoro

evidenzia l’Assessore Buonanno e conclude

il piano cittadino per il lavoro sta dando risultati molto soddisfacenti a pochi mesi dalla sua approvazione con la delibera di giunta comunale 214/2019: 370 assunzioni per lo scorrimento della graduatoria Ripam, 70 per gli educatori per i nostri piccoli concittadini ospiti degli asili nidi comunali, a breve sarà pubblicato l’avviso per la stabilizzazione dei primi lsu e oggi la pubblicazione dell’avviso per le categorie più deboli da parte di ABC. Non c’è che dire: lavoriamo per il lavoro e si vede, non ci fermiamo, guardiamo avanti sostenendo anche impegni complessi come le vertenze Whirlpool, i precari, i navigator e i lavoratori APU

.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 11:19

