Napoli, nuove tensioni al Vasto: due vigili urbani aggrediti dall'ambulante fuorilegge

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:19

Ha aggredito due agenti della polizia municipale per evitare il sequestro della merce contraffatta (borse con falsi marchi) e poi si è dato alla fuga. Il fatto è avvenuto a Napoli nel corso di una operazione della polizia municipale di controlli alle attività commerciali. I due agenti sono stati medicati in ospedale. Il primo per un pugno al volto, il secondo per contusioni e guariranno in sette e due giorni.L'aggressore, un cittadino straniero, si è dato alla fuga e nonostante le immediate ricerche attivate in zona, finora non è stato rintracciato.