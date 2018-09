Mercoledì 12 Settembre 2018, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 09:46

Nuova rotta da Capodichino per Ryanair. Il vettore low cost irlandese ha annunciato una nuova rotta da Napoli verso Exeter, nel Regno Unito, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019. La settimana scorsa aveva esordito il nuovo volo di un altro vettore, Easyjet, in partenza da Napoli e diretto a Granada, in Spagna.