Racket sui giochi e sulle scommesse, il nuovo affare dei boss delle stese

Martedì 19 Febbraio 2019, 07:30

Non solo stese, non solo scorribande armate di quelle che spaventano i turisti assiepati all'esterno della casa di Totò. Non solo agguati e summit di pace, odi atavici e propositi di pace «per le nostre figlie che non si sposeranno con quelli del Vomero». C'è dell'altro nell'ultimo blitz del pool antimafia nel rione Sanità, c'è anche una nuova forma di racket, quella sulle agenzie di scommesse sulle partite di calcio. Evoluzione diretta del totonero, nuova specialità del clan Sequino, dinasty criminale colpita ieri dal blitz messo a segno dal comando provinciale dei carabinieri. Camorristi ludopatici, ma anche estorsori 2.0, che imponevano un sistema clandestino di scommesse ad alcune agenzie di scommesse della zona. Ma andiamo con ordine a partire dal blitz all'alba di ieri mattina, annunciato dagli elicotteri dell'arma sul centro cittadino.