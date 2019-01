Napoli, nuovo allarme al Vasto: «C'è un pazzo furioso che minaccia tutti»

Giovedì 3 Gennaio 2019, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferma le auto urlando contro gli occupanti, insulta la gente in strada, accende fuochi sui marciapiedi e nelle scorse settimane ha ferito un passante tentando di strangolarlo. La tensione sale al Vasto, dove da settimane i cittadini lamentano la presenza di un ragazzo extracomunitario che più volte è stato segnalato proprio per i suo problemi psichici. Il giovane ormai incute timore nel quartiere, tanto da mettere i residenti e i negozianti in allarme.«Ogni volta che usciamo di casa - dichiarano i membri del Comitato Quartiere Vasto - questo ragazzo ci segue insultandoci e minacciandoci. Pochi giorni fa tentò di strangolare un uomo e solo l’intervento degli altri cittadini ha evitato il peggio. Non bastava solo l’inciviltà e l’insicurezza a cui siamo abituati. Adesso dobbiamo fare i conti anche con questo nuovo allarme. Bisogna affidare questo ragazzo a medici specifici per trattamenti sanitari mirati, perché siamo tutti in pericolo».