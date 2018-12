Napoli, nuovo raid degli incappucciati alla scuola De Nicola: indagini della Digos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Dicembre 2018, 07:00

Di nuovo un'intrusione nell'Istituto Superiore di istruzione secondaria «De Nicola» e stavolta le modalità sono ancora più inquietanti di quelle di lunedì mattina. Un gruppetto di non più di 10 giovani sono entrati in alcune classi mescolati ai regolari studenti del liceo dell'Arenella per poi indossare occhiali scuri, cappucci dei giubbotti alzati e sciarpe per coprire gran parte del volto, e creare scompiglio nelle aule, intimidendo gli allievi delle prime classi e obbligandoli a lasciare la scuola immediatamente. Anche ieri il dirigente scolastico Stefano Zen è stato costretto a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e a sporgere denuncia oltre che per interruzione di pubblico servizio anche per atti di vandalismo. All'arrivo delle volanti, i giovani si sono dileguati e dopo si sono constatati gli ulteriori danni che la scuola ha subito: se lunedì c'erano armadietti rotti, uscite di sicurezza scassinate, una parete divisoria tra scuola e cantiere adiacente sventrata, ieri la dinamica è stata più aggressiva con condutture idriche spaccate e servizi igienici divelti al primo e terzo piano. Risultato: a scuola oggi si entra due ore dopo per sistemare l'edificio. È evidente che la scuola di via E. A. Mario è sotto scacco di una banda di teppisti, ma sulle motivazioni che li spingono ad accanirsi con queste modalità così inconsuete ci sono varie ipotesi. «Nessuno dei docenti, me compreso, ha subito atti di intimidazione. Né tra gli studenti c'è chi ha parlato di occupazione» precisa il dirigente scolastico.