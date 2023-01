Napoli, saccheggio dopo i lavori: nuovo varco nell'ex polifunzionale di Barra

Non c'è pace per l'ex centro polifunzionale nel cuore di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. La struttura comunale in piazza Bisignano è stata nuovamente saccheggiata dopo i recenti lavori di messa in sicurezza realizzati nei mesi scorsi.

Parte del muro dell'edificio - da tempo dismesso, inagibile e pericoloso - è stata danneggiata così da consentire l'ingresso. Ignoti, infatti, hanno realizzato un varco sulla parete che affaccia proprio sulla piazza consentendo a chiunque di entrare.c.

Proprio per evitare accessi indesiderati nell'ex centro polifunzionale di Barra sono stati messi in campo alcune attività come il ripristino della muratura. I lavori, realizzati a marzo dello scorso anno, sono stati vanificati in poche ore sotto l'azione di vandali e delinquenti.

Non l'unica situazione di degrado e pericolo che riguarda la struttura e parte dell'adiacente piazza. Come si può notare nelle immagini, oltre al muro è stato danneggiato anche un palo della pubblica illuminazione e diverse caditoie risultano "saltate", quindi pericolose. Intorno al bene si notano rifiuti di ogni genere: una vasca da bagno e un materasso sono stati abbandonati davanti a uno degli ingressi della struttura "svuotata" da oltre quindici anni e che un tempo ospitava uffici comunali e altri servizi per il quartiere di Napoli Est. A terra anche i pezzi del muro danneggiato e sporcizia varia.

La struttura comunale resta inutilizzabile. Occorrono importanti risorse per recuperarla e riqualificarla dopo diversi lustri di abbandono, saccheggi e mancata cura. Intanto bisogna intervenire per eliminare pericoli e degrado nella piazza in cui insiste anche la storica e settecentesca Villa Roomer o Palazzo Bisignano, uno dei gioielli del Miglio d'Oro.