Napoli, occultavano le targhe per eludere la Ztl: multe a raffica a Marechiaro

Domenica 17 Giugno 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre persone deferite all’autorità giudiziaria per occultamento della targa del proprio veicolo, cinque perché sorpresi alla guida senza mai aver conseguito la patente ed otto perché in viaggio con veicoli sprovvisti di assicurazione. Questi sono solo alcuni dei numeri dell’operazione di contrasto ai centauri ed agli automobilisti che – nell’area della Discesa di Marechiaro – con l’avvento del primo caldo, circolano contromano ed all’interno della zona a traffico limitato occultando le targhe dei propri veicoli.L’azione di contrasto è stata messa in atto dall’unità operativa dei motociclisti della Polizia Locale che proprio in questo fine settimana, sta presidiando l’area con decine di uomini e diverse pattuglie sparse sul territorio.I controlli poi, hanno anche permesso agli agenti di sanzionare chi – per eludere le videocamere – circolava nel senso opposto a quello di marcia mettendo in pericolo la sicurezza dei pedoni e degli altri automobilisti.Questa comunque, è solo la prima di una lunga serie di controlli che soprattutto nel corso del periodo estivo, saranno messi in campo per il contrasto all’illegalità ed ai pirati della strada.