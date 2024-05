Napoli, occupano abusivamente canonica: sequestro e 7 indagati

Occupano l'ex canonica e costruiscono abusivamente all'interno: 7 indagati, scatta il sequestro. Da questa mattina i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Napoli hanno avviato l'esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del gruppo intersezionale per la tutela dei beni culturali della Procura di Napoli, avente ad oggetto I'ex Canonica della Chiesa di San Biagio ai Taffettanari, di proprietà dell'omonima Opera Pia, oggi commissariata dal Prefetto di Napoli e costituente bene di rilievo storico-architettonico.

Nel procedimento sono indagate sette persone tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare che nel tempo hanno progressivamente invaso ed occupato, senza averne alcun titolo, gli immobili della canonica, realizzando abusivamente diverse opere per aumentarne la superficie abitativa.

Si procede, infatti, per i reati di invasione di terreni e di edifici, opere edilizie abusive e deturpamento e destinazione ad usi incompatibili di beni culturali. L'iniziativa - si legge in una nota a firma del procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli - si inserisce nel più ampio piano di ricognizione del patrimonio storico-artistico e architettonico avviato dalla Procura di Napoli con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, della Curia di Napoli e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II -Dipartimento di Architettura.