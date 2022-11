Napoli, bar del Vomero cerca banconista: «140 euro a settimana sennò stai a casa e prenditi il reddito»

Il gestore di un bar situato a via Cilea nel quartiere Vomero, a Napoli, ha pubblicato su Subito.it, nella sezione del sito per offerte di lavoro, un annuncio: «Cerchiamo ragazzo/a per aiuto banco bar e uscite esterne. Lavoro su due turni, 8-14 o 14-20. Riposo settimanale. Paga settimanale». Fin qui, sembrerebbe, nulla di troppo insolito, sebbene l’annuncio non presenti la paga proposta.

Una ragazza, però, ha pubblicato su Tik Tok un video in cui racconta di aver provato a contattare l’offerente per conoscere i dettagli dell'annuncio. La retribuzione, come si legge dalla risposta del gestore del bar - Salvatore, il suo nome - sarebbe stata di 140 euro a settimana.

Va bene, qui è l'apoteosi.



Siamo a Napoli, questo offre 140 euro a settimana e a chi gli fa notare che è sfruttamento risponde "stai a casa e prenditi il reddito" 🤡 pic.twitter.com/o1q3ZMCVeq — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) November 8, 2022

La ragazza, @charlotte.mattein su Tik Tok, continua a spiegare nel suo video che anche uno dei suoi follower aveva scritto all’offerente per conoscere la retribuzione. Qui però il dialogo ha preso una piega diversa: quando il ragazzo ha fatto notare al gestore che la paga offerta non era adeguata alle ore di lavoro richieste - «E che tipo di contratto è visto che mi offri 560 euro al mese?» - la risposta ricevuta è stata la seguente: «Stai a casa e prenditi il reddito».

«Tu sei geloso, voi e il reddito state cadendo malati - ha proseguito in chat il ragazzo -, ma perchè non iniziate a pagre bene invece di prendervela con il reddito? Ti senti realizzato a sfruttare le persone, complimenti». «Geloso? A 30 anni ho un’attività fiorente con tre dipendenti inquadrati e pagati, tu aspetta e spera a casa. Sfruttato sarai tu, che non hai mai lavorato e vivi per sentito dire» ha ribattuto l’offerente, in un italiano striminzito.

Il video ha accolto un gran numero di commenti di utenti indignati, che hanno ovviamente dato ragione ai ragazzi. L’annuncio è ancora presente nella sezione del sito dedicata alle offerte di lavoro.