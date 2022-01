Napoli, annuncio di lavoro choc per receptionist: l'Ispettorato multa l'azienda

Una multa da 10mila euro per aver chiesto in un annuncio per una lavoro da receptionist una foto in costume delle candidate: l'ha comminata l'Inl - Ispettorato nazionale del lavoro - all'azienda di Napoli che ha pubblicato l'annuncio. La sanzione è ridotta a un terzo se si paga immediatamente.

«Martedì 25 gennaio - ricorda l'Inl - una società di Napoli ha pubblicato sul web un annuncio di ricerca di personale rivolto esclusivamente a candidate di sesso femminile, contenente la richiesta di bella presenza e l'invio di una foto a figura intera «in costume da bagno o similare. Giovedì 27, a seguito della segnalazione del ministro Andrea Orlando, il direttore dell'ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, ha immediatamente attivato l'ufficio di Napoli, che è subito intervenuto per la rimozione dell'annuncio dal web.

Gli ispettori del lavoro hanno comminato la sanzione amministrativa prevista per la violazione del divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro. L'amministratore della società - conclude l'Inl - ha ammesso l'errore e rimodulato il testo dell'inserzione, conformemente alla normativa vigente in materia di pari opportunità».