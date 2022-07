Napoli, officine non autorizzate: sequestro e denunce per i titolari

Prevenzione e contrasto degli sversamenti illeciti di rifiuti e dei roghi. A chiaiano i poliziotti municipali hanno individuatop due officine meccaniche, non distanti l’una dall’altra, allestite abusivamente e prive di qualsiasi autorizzazione. La prima, un'autocarrozzeria improvvisata, era gestita da B.A., 35 anni, che senza alcuna precauzione, per se stesso e per gli altri, è stato sorpreso a verniciare a spruzzo una vettura rilasciando polveri sottili nell'aria. A pochi metri era invece impegnato a lavorare su diversi veicoli, moto e scooter, V.L., 20 anni, che aveva attrezzato un’officina con quattro ponti meccanici di sollevamento.

In entrambi i locali un’enorme quantità di rifiuti, motori, radiatori, parti meccaniche intrise di olio, pneumatici, batterie, paraurti e contenitori di solventi e vernici. Da qui il sequestro giudiziario e le denunce per i reati previsti dal codice unico dell’ambiente, dlgs 152/2006, ossia per la gestione illecita di rifiuti speciali e immissione illecita di polveri nell’atmosfera. In totale, emesse sanzioni per oltre 10.000 euro.