Luca Materazzo estradato oggi: nel pomeriggio arriva a Fiumicino

Giovedì 1 Febbraio 2018, 11:58

Giungerà a Fiumicino nel primo pomeriggio Luca Materazzo, il 36enne napoletano, accusato di essere autore dell’omicidio del fratello Vittorio, avvenuto a Napoli il 28 novembre 2016.Le indagini svolte nell’immediatezza dei fatti dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Napoli si sono concentrate sulle attività e le relazioni dell’autore del cosiddetto “omicidio di Chiaia”, costringendolo verosimilmente anche ad isolarsi da parenti e conoscenti per impedire agli investigatori di rintracciarlo.Di fatto il tentativo di latitanza sicura è stato smantellato dall’attento lavoro della Squadra Mobile e dal supporto dello SCIP – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha esteso le ricerche a livello internazionale.In particolare l’esecuzione dell’arresto a Siviglia, il 2 gennaio scorso, è frutto della sempre costante collaborazione tra lo SCIP e gli omologhi spagnoli.All’arrivo a Fiumicino scortato dagli Agenti dello Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, verranno espletate le formalità dell’arresto sul territorio nazionale presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, e successivamente il Materazzo accompagnato da personale della Sezione Omicidi di Napoli sarà associato presso la competente Casa Circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria partenopea.