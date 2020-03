Napoli, tentativo di rapina a me carabiniere che reagisce sparando: così è morto il 15enne. Rivolta contro la caserma

Un tentativo di rapina in via Orsini a Santa Lucia ai danni di un carabiniere fuori dal servizio che ha reagito sparando. Questa la dinamica della morte di un ragazzo di 15 anni stanotte a Napoli.

LEGGI ANCHE Napoli, conflitto a fuoco nella notte: morto 15enne colpito da proiettile in testa. I parenti devastano il Vecchio Pellegrini

Il carabiniere avrebbe sparato dopo aver udito lo scarrellamento della pistola mentre era in auto con la sua fidanzata. Nel corso della notte si è costituito un minorenne. Non è chiaro quale sia stato il ruolo del ragazzino ucciso. Si indaga su ambienti malavitosi legati agli ambienti del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli.



Come reazione, dopo la morte del 15enne, parenti e amici del ragazzo oltre a sfasciare il Vecchio Pellegrini sono usciti con numerosi scooter nei pressi della caserma Pastrengo, sede del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, facendo fuoco in aria. Anche se non ci sono conferme ufficiali della sparatoria, molti operatori delle forze dell'ordine hanno comunicato la notizia via radio e sono partiti pattugliamenti notturni, per evitare il altre azioni dopo la devastazione del pronto soccorso dell'ospedale dove il ragazzo è morto.

Mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio, la Asl Napoli 1 Centro riferisce del sopralluogo nell'ospedale effettuato stamane dai funzionari e dai tecnici i quali hanno rilevato danni agli arredi e alle attrezzature e hanno constatato l'assenza delle condizioni igienico-sanitarie. Vista anche la mancanza di condizioni di sicurezza per i pazienti che per gli operatori, è stato deciso di dichiarare la sospensione del servizio del Pronto soccorso. Otto pazienti pazienti presenti nel Pronto Soccorso sono stati, come detto, portati nei reparti dello stesso nosocomio e, con l'aiuto del Servizio 118, in altri ospedali. Sono cominciate le attività necessarie a riaprire quanto prima il pronto soccorso.

Ultimo aggiornamento: 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA