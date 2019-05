Napoli, la confessione choc del nipote del boss: «Sì, ho costretto Vincenzo a scavarsi la fossa e l'ho ucciso»

Venerdì 3 Maggio 2019, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 13:58

Ha preso la parola e ha confessato. «Sì, è vero, sono stato io... l’ho fatto perché ho perso la testa, giravano troppe chiacchiere sul conto della mia famiglia. L’ho ucciso io». Aula 315, presidente Mirra, seconda corte di assise appello: confessione di Gaetano Formicola, oggi 21enne, ritenuto responsabile dell’omicidio dell’allora diciottenne Vincenzo Amendola, ragazzo ucciso e sepolto a pochi passi da casa, lì nel bronx di via Taverna del Ferro, in San Giovanni a Teduccio. Parla il nipote del boss, reduce da una condanna in primo grado e poco prima che la parola passi ai giudici di secondo grado: «L’ho ucciso io, chiedo scusa alla famiglia». Difeso dai penalisti Claudio Davino e Leopoldo Perone, Formicola jr avrebbe seppellito Amendola, dopo averlo costretto a scavarsi la fossa.Imputati anche il presunto complice Tamarisco (difeso dall’avvocato Mauro Valentino), mentre a giudizio sono costituiti parti civili i parenti delle vittime.