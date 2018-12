Napoli, agguato durante la partita: ucciso uomo degli scissionisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 07:10

I killer sono entrati in azione mentre iniziava la supersfida di Champions Liverpool-Napoli. Alle nove della sera il crepitio delle mitragliette sanciva la fine di una delle tante tregue fragili di una camorra che oramai in molte zone della città sta cambiando pelle. Ennesimo raid, e tra San Pietro a Patierno e Scampia torna a scorrere il sangue. I bersagli dell'agguato sono due pregiudicati, personaggi già noti alle forze dell'ordine: Giuseppe Santangelo, 29enne, crivellato di colpi alla testa e al torace; e il trentenne Fabio De Luca, ferito gravemente al petto e al volto. Il primo arriverà già cadavere al San Giovanni Bosco, mentre il secondo, con l'ultimo filo di forze e nonostante un proiettile trattenuto nella mandibola ed un altro che gli ha perforato il pomone destro, verrà operato prima di essere trasferito - in Rianimazione - all'ospedale del Mare.