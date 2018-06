Coroglio, il papà della vittima: «C'è chi ha visto tutto e tace»

Sabato 30 Giugno 2018, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 22:58

Ha mandato un messaggio agli amici del figlio ammazzato. Ha fatto girare nel suo quartiere poche parole, dirette a chiedere giustizia: «Avete visto tutto, dovete andare a denunciare. Non vi potete sottrarre, mio figlio è stato abbandonato prima di morire, non potete abbandonarlo anche adesso». Un messaggio firmato da Cosimo Di Fiore, padre di Agostino, il 28enne incensurato ucciso al termine di una rissa all’esterno di una discoteca di Coroglio. Notte di «tarantelle», per usare l’espressione degli amici della vittima, che - dal canto loro - si guardano bene da rivolgersi alle forze dell’ordine. Anzi. Quando vengono identificati e convocati negli uffici della compagnia dei carabinieri di Bagnoli, si guardano bene dal fornire un contributo.Dicono il minimo indispensabile. Si chiamano Francesco Di Caprio, noto come «cioccolata», e Vincenzo Lieto, conosciuto come «calabrese», che non sanno di essere intercettati e filmati quando si incrociano nella sala d’attesa della caserma. Sono estranei al delitto, parlano di tutto i due amici, ricordano quanto hanno speso per le bottiglie di vodka quella notte, si confrontano sulle immancabili scommesse per i mondiali di calcio, poi ripensano al delitto di Coroglio. Spiega Lieto all’amico, a proposito del messaggio del padre della vittima: «Mi credi? Io a Cosimino neanche lo saluto più. È per colpa sua che siamo qua dentro, dice di andare a testimoniare solo perché tieni a terra un figlio, solo perché Agostino è rimasto a terra, ma mi chiedo: se non tenevi tuo figlio a terra, e a terra ci rimanevo io, tu a tuo figlio lo portavi a testimoniare?».Parole che raccontano uno spaccato di vita, all’ombra dell’omicidio di Coroglio - all’alba dello scorso 11 giugno -, per il quale sono detenuti un minorenne del Pallonetto (esponente di una famiglia criminale del posto) e il 21enne Francesco Esposito. Chiara la ricostruzione del delitto, alla luce delle testimonianze raccolte: Agostino Di Fiore sarebbe intervenuto per sedare la lite tra Francesco Esposito e la sua ragazza, provocando una prima zuffa al termine della quale Esposito avrebbe avuto la peggio. Sono quasi le cinque di un lunedì mattina, Esposito chiama l’amico del Pallonetto, che monta in taxi, arriva a Coroglio, dove incontra Agostino Di Fiore. È armato, il minore. Davanti a quel ragazzino, Di Fiore monta in auto e fa alcune manovre che lo investono, fino a quando non vengono esplosi quei colpi. Chi ha sparato? Testimonianze divergenti.È ancora il padre della vittima, una sorta di detective improvvisato, a ricordare: «Furono i buttafuori della discoteca ad intervenire in un primo momento, ammonirono mio figlio e gli amici dicendo che si erano “messi contro un osso duro”», a proposito del gruppo di Pizzofalcone. Ma non è finita. C’è un residente che ricorda di aver visto Esposito assieme alla fidanzata, mentre si sistemava la pistola nella cintola dei calzoni e urlava «l’ho riempito di botte», ma sul punto c’è anche la versione messa agli atti da altre persone presenti nella lunga notte di Coroglio.Tocca a Rebecca De Rosa, la ragazza con cui Francesco Esposito stava litigando prima dell’intervento di Agostino Di Fiore: «Nonostante io cercassi di dire che Francesco era il mio ragazzo e che non mi stava facendo niente, questi ragazzi lo aggredirono picchiandolo selvaggiamente, senza fermarsi, urlando più volte in dialetto napoletano che lo volevano ammazzare». Ma cosa accade dopo? È ancora Rebecca a sottoscrivere i propri ricordi: «I buttafuori ci hanno consentito di uscire dal locale, c’erano ancora quei ragazzi di Secondigliano con cui era nata una lite, nel frattempo è arrivato il nostro amico. Escludo che Francesco avesse una pistola, me ne sarei accorta avendolo abbracciato in discoteca, non è stato lui a sparare». Riflettori puntati sull’adolescente, un personaggio temuto («perché non si tiene niente»), per il quale il Tribunale dei minori ha di recente confermato gli arresti. Difeso dal penalista napoletano Giuseppe De Gregorio, il minore punta ad ottenere la revoca degli arresti in Cassazione.In sintesi, la difesa stigmatizza l’incompletezza degli atti trasmessi al Riesame, vista la mancanza di alcuni decreti di autorizzazione alle intercettazioni cui era sottoposto il minore; ma anche la mancanza di album fotografici in grado di consentire un’identificazione certa del presunto emergente del Pallonetto; sul piano della gravità indiziaria - spiega l’avvocato De Gregorio –, dalle intercettazioni con cui Esposito chiama il 17enne per chiedere aiuto dopo aver avuto la peggio al termine della prima fase della rissa, non emerge mai il riferimento all’arma o alla necessità di arrivare a Coroglio armato. Difeso dall’avvocato Giovanni Fusco, Esposito ora attende gli esiti del Riesame. Intercettato in cella mentre parla con i parenti, insiste su un punto: «Quella notte non sono stato io a premere il grilletto».