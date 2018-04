Napoli, omicidio del 18enne Vincenzo Amendola al Bronx: il pm chiede due ergastoli

Lunedì 9 Aprile 2018, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 19:13

Lo attirarono in una trappola, lo uccisero mentre piangeva e implorava pietà e gettarono il suo corpo in una fossa, in una zona di campagna dove si allevano maiali e cavalli, lasciando che per mesi di lui nessuno sapesse nulla, che i familiari lo cercassero ovunque, anche appellandosi alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.Questa mattina per Gaetano Formicola, figlio del boss Ciro di San Giovanni a Teduccio, e per Giovanni Tabasco, suo presunto complice, la Procura Antimafia (pm Antonella Fratello) ha chiesto la condanna all’ergastolo. Omicidio premeditato, aggravato dai futili motivi e dalla finalità camorristica è l’accusa per i due imputati. Alla sbarra, davanti al giudice Alessandra Ferrigno, c’è anche un terzo imputato, Raffaele Morra, accusato di aver partecipato all’occultamento del cadavere: per lui è stata chiesta la condanna a sei anni di reclusione. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile nel processo. Nei mesi scorsi, dopo un primo arresto e una prima scarcerazione dei due principali imputati, hanno subito anche intimidazioni: volevano mandarli via dal quartiere, convincerli a lasciare la propria casa. Lo scenario è quello della periferia est, a pochi metri dal cosiddetto Bronx di San Giovanni a Teduccio. E la sfera criminale è quella che ruota nell’orbita della famiglia Formicola.Vincenzo Amendola, la vittima dell’omicidio, aveva appena 18 anni. Era il 5 febbraio 2016 quando scomparve. In quel periodo Vincenzo si era avvicinato ai Formicola, gli faceva da factotum e frequentava spesso la loro casa. Fu così che si sparse la voce che si fosse invaghito della moglie del capoclan, e la voce arrivò fino in carcere, all’orecchio dello stesso boss che ne parlò con i familiari. Di qui, secondo la ricostruzione della Procura, la decisione del figlio Gaetano Formicola di eliminare il 18enne. Un progetto compiuto, sempre secondo l’accusa, con l’aiuto di Giovanni Tabasco e nella fase dell’occultamento del cadavere anche con la complicità di Raffaele Morra. «Lavare l’offesa al boss serviva a non far perdere credibilità al clan e conservare il potere sul territorio» ha spiegato il pm. Eccolo, dunque, il movente del delitto rimasto per lungo tempo avvolto nell’omertà, per la reticenza di chi sapeva e ha taciuto, e persino di chi ha negato le evidenze. Come nel caso delle tre ragazze che erano sulla panchina con Vincenzo Amendola quando con una scusa il ragazzo fu portato alla morte.Le ragazze, sentite dagli inquirenti, hanno negato persino di conoscere gli imputati, nonostante sui loro cellulari vi fossero ampie tracce di chat e telefonate. L’unico che ha rotto il muro di silenzio è stato Gaetano Nunziato, che partecipò all’omicidio di Amendola e oggi è collaboratore di giustizia. Accadde che la polizia lo intercettò mentre utilizzava il cellulare della vittima e lo convocò per chiedergli spiegazioni. All’uscita i boss gli fecero il terzo grado per sapere cosa avesse detto ai poliziotti e Nunziato capì di poter essere a sua volta in pericolo e decise di pentirsi, presentandosi spontaneamente agli inquirenti. Raccontò dettagli e retroscena della morte di Vincenzo Amendola e fece trovare il suo corpo, ben seppellito in un terreno tra le case popolari di San Giovanni a Teduccio, dove nemmeno polizia e vigili del fuoco erano riusciti a trovarlo nel corso di precedenti sopralluoghi. Nunziato è stato già processato e condannato per questo delitto. Per la Procura è un collaboratore attendibile e le sue dichiarazioni farebbero da riscontro agli elementi investigativi e a quanto emerge dalle intercettazioni delle conversazioni degli imputati. La sentenza è attesa a giugno. La difesa degli imputati è rappresentata dagli avvocati Leopoldo Perone, Mauro Zollo, Antonio Sorbilli.