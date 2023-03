Omicidio a Mergellina: domani l'autopsia di Francesco Pio, poi i funerali

È previsto per domani mattina l'esame autoptico sulla salma di Francesco Pio Maimone, il 18enne (era nato il 14 settembre 2004) ucciso «per sbaglio», la notte tra domenica e lunedì scorsi, davanti a un chiosco sulla strada degli chalet del lungomare di Napoli, dove, intorno alle 2,20 di lunedì, è scoppiata una lite tra giovani.

A sparare sarebbe stato un un ragazzo appena più grande che ha lo stesso nome di battesimo della vittima, il 19enne Francesco Pio Valda (è nato il 16 agosto 2003), figlio di un affiliato al clan Aprea-Cuccaro ucciso in un agguato, adesso è in carcere, in stato di fermo con l'accusa formulata dalla Dda di omicidio volontario aggravato dalle modalità mafiose. Il funerale potrebbe quindi anche celebrarsi domani pomeriggio, dopo il rilascio della salma.