Napoli, uccisero il narcos del clan rivale nel garage: sgominato il gruppo di fuoco dello Chalet Baku

Martedì 9 Luglio 2019, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 09:30

Sgominato il gruppo di fuoco dello «Chalet Baku» del clan Abete Abbinante che uccise, nella faida di Secondigliano del 2012, Mario Perrotta all'interno di un garage di Miano.Gli agenti di polizia stamattina hanno portato in carcere sei indagati per quell'omicidio. Si tratta di Giuseppe Montanera, 43 anni, Vincenzo Brandi, 37 anni, Armando Ciccarelli, 35 anni, Salvatore Baldassarre, 37 anni e Antonio Finelli, 28 anni.Secondo le accuse, il gruppo di fuoco è responsabile dell'omicidio di Mario Perrotta avvenuto nell'ottobre del 2012. L'assassinio rientra nello scontro fra il clan Abete Abbinante e il gruppo dei Vanella Grassi. Perrotta, spacciatore molte legato ad un narcotrafficante, Pietro Maoloni, che operava per conto di Antonio Leonardi, alleato proprio dei Vanella Grassi.Nella follia dei giorni della faida, il clan Abete Abbinante, non riuscendo a colpire Maoloni, decise di uccidere proprio Mario Perrotta anche se quest'ultimo aveva preso le distanze da Maoloni e quindi dal clan Leonardi. «Un omicidio - scrivono gli inquirenti - che ben illustra la frenesia omicida che pervase gli affiliati alle organizzazioni criminali dell’area nord di Napoli nel periodo della faida, alla ricerca di obiettivi da colpire, senza curarsi troppo del loro rilievo criminale».Con gli arresti di oggi è stato smantallato il gruppo di fuoco dello «Chalet Baku», uno dei tre (con quello del Monterosa e quello dei Sette Palazzi) agli ordini degli Abete Abbinante.