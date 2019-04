Omicidio davanti all'asilo al Rione Villa, il ministero: «Banchi e telecamere per le scuole a rischio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Aprile 2019, 07:00

Banchi, sedie, lavagne interattive multimediali e tutto ciò che occorre per accogliere dignitosamente una platea scolastica di cui oggi fanno parte più di 700 alunni. E, ancora, videosorveglianza e ripristino del campetto all'aperto più volte vandalizzato, che costringe i bambini a fare sport in strada con il rischio di una stesa o, come accaduto lo scorso 9 aprile, di vedere un omicidio sotto i loro occhi (nel raid è rimasto ucciso il 57enne Luigi Mignano). Il Rione Villa e i bambini dell'istituto comprensivo Vittorino da Feltre hanno ottenuto questi impegni dalla delegata del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, inviata a Napoli nel giorno della visita ufficiale del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. «Risposte serie e concrete» per la dirigente scolastica Valeria Pirone, all'indomani dell'arrivo sabato pomeriggio nel rione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.