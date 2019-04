Napoli, omicidio davanti alla scuola: decine di stese e neanche una telecamera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Aprile 2019, 12:00

È il Rione delle stese e dei fantasmi. Non lasciatevi ingannare dalla toponomastica: perché dietro quelle targhe di strade - via Ravello, via Sorrento, piazza Capri - nulla c'è di solare e di bello. Lo sanno bene i residenti costretti a vivere in ostaggio di una camorra che, ormai, non si fa più scrupolo nemmeno dei bimbi in strada. La pioggia di fuoco e di piombo scaricata dai killer contro Luigi Mignano - cognato del boss Ciro Rinaldi, detto My Way, oggi detenuto - ha sfiorato anche il nipotino della vittima di tre anni e mezzo, oltre a ferire il padre. A meno di un metro dal cadavere pietosamente coperto da un lenzuolo bianco ieri è rimasto a lungo uno zainetto con le insegne di Spider Man: quello che il piccolo indossava per andare a scuola.Un'immagine forte, che farà dire all'assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Alessandra Clemente (presente sul posto), parole amarissime: «Quell'immagine mi ha fatto tornare in mente la scena dell'uccisione di mia madre, Silvia Ruotolo, e la cartella abbandonata in strada da mio fratello...».