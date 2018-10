Martedì 23 Ottobre 2018, 20:43

Omicidio a Secondigliano. Pochi minuti fa è stato trovato il corpo di un uomo in un'auto. Il fatto è accaduto in via Altair, nel rione Berlingieri. Sono stati trovati anche cinque bossoli a terra. Ancora non note generalità. Sull'episodio indaga la polizia.