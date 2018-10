Omicidio a Secondigliano, c'è la pista interna: trappola mortale firmata dai Licciardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 07:30

Appuntamento con il killer che ti scarica addosso l'intero caricatore della pistola. E all'incontro con i suoi assassini ci era andato senza cellulare, come da tempo era abituato a fare per evitare di finire nella rete di intercettazioni calata su Secondigliano dalla Dda di Napoli. Conosceva i suoi killer, il 55enne Francesco Climene ammazzato due sere fa in via Altair a Secondigliano, si fidava del luogo e delle persone che doveva incontrare.Non ha reagito, non ha accennato un tentativo di fuga. Probabilmente ha salutato i suoi interlocutori con un cenno di adesione, ha consentito che si avvicinassero, magari li ha invitati ad entrare in auto. Ma è stato finito, colpito diverse volte, centrato tra il torace e la testa a distanza ravvicinata. Rabbia e paura attorno alla scena del delitto. C'è chi ha visto, che ha sentito gli spari. Unica telefonata al 113, quella di un anonimo, quando ormai le acque si erano calmate: «Correte, hanno fatto il morto...». Poche e chiare parole. Il resto è nulla. Zero testimonianze, zero segnalazioni, nonostante il delitto fosse stato consumato sotto gli occhi di decine di persone.