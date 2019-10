Napoli, omicidio-suicidio scoperto dopo 48 ore: «Sotto choc, erano una coppia felice»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Ottobre 2019, 07:30

I due corpi vicini, immersi in una pozza di sangue, in camera da letto. Sono stati ritrovati così Nunzio Fornaro e Nina Kotlyarenko, entrambi 57enni, italiano lui, ucraina lei, compagni di vita dal 2003. A lanciare l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine, è stato il fratello di lui, che da lunedì non ne aveva più notizie. Forzati i cancelli e le porte dell' abitazione della coppia, un bel villino giallo in via Passariello, zona periferica del piccolo comune di Castello di Cisterna, sono stati i carabinieri della locale Compagnia (diretti dal capitano Marco Califano), a trovarsi dinanzi la tragica scena.