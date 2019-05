Omicidio nel supermarket: «Alfredo accoltellò anche me, lasciato libero di uccidere il padre»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 07:14

«Mi diede tre coltellate, al collo, alla nuca e alla gola, e per poco non recise la giugulare. Mi tagliò anche una falange. Io gli chiedevo perché e lui ripeteva soltanto che mi avrebbe ucciso, inseguendomi per colpirmi ancora. Ho temuto di morire, è un miracolo che sono vivo». Ciro Florio, tatuatore di corso Novara, racconta la sequenza da Arancia Meccanica vissuta un anno fa, il 4 marzo 2018. Una storia riaffiorata in questi giorni con tutta la drammaticità del ricordo, perché l'aggressore di Florio fu proprio quell'Alfredo Cardone che dal 26 aprile scorso è in carcere per aver ucciso, con una coltellata alla gola, il padre Vincenzo, durante una discussione all'interno del supermercato di famiglia. «Nonostante la sua ammissione di colpa, il giudice lo condannò a due anni e quattro mesi ma in carcere Cardone non ci mise mai piede» dice Florio, immaginando la terribile fine toccata qualche giorno fa al padre del suo aggressore. «Gli vietarono di avvicinarsi a me e frequentare lo studio dove lavoro, ma nulla di più. Sicché quando mi capitava di vederlo passare con il motorino, mi limitavo a voltare lo sguardo e far finta di non vederlo. Avevo paura che potesse aggredirmi ancora». «Dalla giustizia - dice Florio - non mi sono sentito tutelato».