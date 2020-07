​Napoli, omicidio del vigilante Della Corte, spallata in Cassazione: «Occorre motivare meglio la condanna»

Annullata la sentenza per l’omicidio di Francesco Della Corte, il vigilante ucciso da tre minori mentre svolgeva il proprio ruolo nella metro di Chiaiano. È stata la corte di cassazione ad accogliere il ricorso presentato dagli avvocati dei tre imputati condannati in primo grado e in appello (difesi dagli avvocati Raffaele Chiummariello, Mario Covelli, Nicola Pomponio, Giuseppe Musella).

Probabile che i giudici abbiano indicato una rivalutazione della pena per i tre reo confessi sull’aggravante della crudeltà e sulla mancanza di motivazione del diniego delle circostanze genetiche. Furono condannati ad anni sedici e mesi sei. Ora ci potrebbe essere una riduzione di pena in un nuovo processo d’appello oppure i giudici napoletano possono confermare la condanna a sedici anni e sei ma con una motivazione più approfondita. Inutile dire che questo provvedimento alimenta rabbia e sconcerto in seno alla famiglia del lavoratore ammazzato alle spalle in modo gratuito.



Ultimo aggiornamento: 15:15

