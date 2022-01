Napoli, online il bando per la nomina della commissione Paesaggio

È stato pubblicato, a firma della presidente del Consiglio comunale Enza Amato, l'avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione di candidature per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Gli aspiranti potranno inviare le proprie candidature entro le ore 12 di giovedì 17 febbraio. Le informazioni ed i moduli sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/44068