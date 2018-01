Napoli, viaggio tra i bambini a rischio: «Salviamo i nostri piccoli dalla strada con 50 cents al giorno»

Martedì 23 Gennaio 2018, 19:55 - Ultimo aggiornamento: 15 Gennaio, 16:31

Nel cuore di San Giovanni a Teduccio esiste un’oasi felice, punto di ritrovo per i giovani del quartiere. Si tratta della Onlus Figli in Famiglia, di Carmela Manco, che ogni giorno ospita tra i 100 e i 150 ragazzi. Tra laboratori di ogni tipo, dalla ludoteca, al doposcuola, passando per la palestra e la cucina, fino al canto e il teatro, la struttura offre una possibilità di crescita culturale per un quartiere difficile spesso dimenticato dalle istituzioni.Grazie all’iniziativa «Adotta un bambino a distanza», attraverso la pagina Facebook Oasi: tra sogno e realtà è possibile effettuare una donazione per aiutare questi bambini. «50 centesimi al giorno sono pochi - sottolinea Carmela - ma per un bambino possono significare la vita».