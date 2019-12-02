Martedì 3 dicembre alle 11.30, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Napoli Carmela Pagano consegnerà i diplomi delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a ventitré cittadini della Città Metropolitana che si sono particolarmente distinti per impegno civico e sociale. Nel corso della cerimonia sarà consegnata la Medaglia d’Oro al Merito per le vittime del terrorismo al Cap. Magg. Capo scelto qualifica speciale dell’Esercito italiano, Antonio Baldoni.
L'elenco degli insigniti
COMUNE DI ARZANO
CAVALIERE SIG. GIUSEPPE BIANCO - GIORNALISTA PUBBLICISTA
CASTELLAMMARE DI STABIA
CAVALIERE DR. VINCENZO UNGARO - MARESCIALLO AIUTANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA
GIUGLIANO IN CAMPANIA
CAVALIERE SIG. STEFANO GUARINO - 1^ LUOG. DELLA MARINA MILITARE
COMUNE DI ISCHIA
CAVALIERE SIG. FRANCESCO FERRANDINO - PENSIONATO
COMUNE DI NOLA
COMMENDATORE DR. FELICE LA GALA - GIA’ DIRIGENTE SUP. DELLA P.S.
COMUNE DI POZZUOLI
CAVALIERE SIG. DOMENICO PIRONE - SERGENTE MAGG. CAPO DELL’AERONAUTICA MILITARE
COMUNE DI QUARTO
CAVALIERE SIG. ARMANDO TROJANO -GIA’ COMMISSARIO DELLA P.S.
UFFICIALE SIG.CIRO ARIANTE - ASS.TE CAPO COORD. DELLA P.S.
COMUNE DI SANT’ANTIMO
CAVALIERE SIG. ANTIMO FLAGIELLO - 1^LGT. DELL’AERONAUTICA MILITARE
COMUNE DI TORRE DEL GRECO
CAVALIERE SIG. VINCENZO IAVAZZO - SOVR. CAPO DELLA P.S.
COMUNE DI NAPOLI
CAVALIERE DR. GIANGABRIELE AFFINITO - T. COL. DELL’ARMA DEI CC. COMANDANTE DEL NUCLEO INFORMATIVO DI NAPOLI
CAVALIERE SIG. NICOLA BETTINI - DIPENDENTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO
CAVALIERE DR. DARIO CICCARELLI - DIRIGENTE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CAVALIERE DR. LUCIO DIODATO - DIPENDENTE AZIENDA PRIVATA
CAVALIERE DR. CIRO ESPOSITO - COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI NAPOLI
CAVALIERE DR. GIUSEPPE GIERI - MAR. MAGG. DELL’ARMA DEI CC.
CAVALIERE SIG. SERGIO NAPOLITANO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
CAVALIERE DR. LUIGI PALMIERI - GIA’ VICE PREFETTO
CAVALIERE SIG. GIUSEPPE SALZANO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
CAVALIERE DR. LUCIO VASATURO - 1^ DIRIGENTE DELLA P.S. - CAPOCENTRO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA DI NAPOLI
COMMENDATORE PROF. MAURIZIO BIFULCO - DOCENTE ORDINARIO DI PATOLOGIA GENERALE E STORIA DELLA MEDICINA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FEDERICO II
COMMENDATORE DR. GAETANO D’ONOFRIO - DIRETTORE SANITARIO AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
CAVALIERE DI GRAN CROCE DR. MARIANO BRUNO - CONSOLE ONORARIO DEL PRINCIPATO DI MONACO, PARTNER AZIENDA DELOITTE E TUOCHE, AMM.RE DELEGATO SOCIETA’ DELFIN, DEPUTATO DELLA REAL CAPPELLA DEL TESORO DI SAN GENNARO DI NAPOLI.
MEDAGLIA D’ORO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO AL CAP. MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE DELL’ESERCITO ITALIANO ANTONIO BALDONI
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