Martedì 3 dicembre alle 11.30, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Napoli Carmela Pagano consegnerà i diplomi delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a ventitré cittadini della Città Metropolitana che si sono particolarmente distinti per impegno civico e sociale. Nel corso della cerimonia sarà consegnata la Medaglia d’Oro al Merito per le vittime del terrorismo al Cap. Magg. Capo scelto qualifica speciale dell’Esercito italiano, Antonio Baldoni.





L'elenco degli insigniti





COMUNE DI ARZANO



CAVALIERE SIG. GIUSEPPE BIANCO - GIORNALISTA PUBBLICISTA





CASTELLAMMARE DI STABIA



CAVALIERE DR. VINCENZO UNGARO - MARESCIALLO AIUTANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA





GIUGLIANO IN CAMPANIA



CAVALIERE SIG. STEFANO GUARINO - 1^ LUOG. DELLA MARINA MILITARE





COMUNE DI ISCHIA



CAVALIERE SIG. FRANCESCO FERRANDINO - PENSIONATO





COMUNE DI NOLA





COMMENDATORE DR. FELICE LA GALA - GIA’ DIRIGENTE SUP. DELLA P.S.





COMUNE DI POZZUOLI





CAVALIERE SIG. DOMENICO PIRONE - SERGENTE MAGG. CAPO DELL’AERONAUTICA MILITARE





COMUNE DI QUARTO





CAVALIERE SIG. ARMANDO TROJANO -GIA’ COMMISSARIO DELLA P.S.





UFFICIALE SIG.CIRO ARIANTE - ASS.TE CAPO COORD. DELLA P.S.





COMUNE DI SANT’ANTIMO





CAVALIERE SIG. ANTIMO FLAGIELLO - 1^LGT. DELL’AERONAUTICA MILITARE





COMUNE DI TORRE DEL GRECO





CAVALIERE SIG. VINCENZO IAVAZZO - SOVR. CAPO DELLA P.S.





COMUNE DI NAPOLI





CAVALIERE DR. GIANGABRIELE AFFINITO - T. COL. DELL’ARMA DEI CC. COMANDANTE DEL NUCLEO INFORMATIVO DI NAPOLI



CAVALIERE SIG. NICOLA BETTINI - DIPENDENTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO



CAVALIERE DR. DARIO CICCARELLI - DIRIGENTE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE



CAVALIERE DR. LUCIO DIODATO - DIPENDENTE AZIENDA PRIVATA



CAVALIERE DR. CIRO ESPOSITO - COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI NAPOLI



CAVALIERE DR. GIUSEPPE GIERI - MAR. MAGG. DELL’ARMA DEI CC.



CAVALIERE SIG. SERGIO NAPOLITANO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA



CAVALIERE DR. LUIGI PALMIERI - GIA’ VICE PREFETTO



CAVALIERE SIG. GIUSEPPE SALZANO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA



CAVALIERE DR. LUCIO VASATURO - 1^ DIRIGENTE DELLA P.S. - CAPOCENTRO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA DI NAPOLI



COMMENDATORE PROF. MAURIZIO BIFULCO - DOCENTE ORDINARIO DI PATOLOGIA GENERALE E STORIA DELLA MEDICINA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FEDERICO II



COMMENDATORE DR. GAETANO D’ONOFRIO - DIRETTORE SANITARIO AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD



CAVALIERE DI GRAN CROCE DR. MARIANO BRUNO - CONSOLE ONORARIO DEL PRINCIPATO DI MONACO, PARTNER AZIENDA DELOITTE E TUOCHE, AMM.RE DELEGATO SOCIETA’ DELFIN, DEPUTATO DELLA REAL CAPPELLA DEL TESORO DI SAN GENNARO DI NAPOLI.



MEDAGLIA D’ORO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO AL CAP. MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE DELL’ESERCITO ITALIANO ANTONIO BALDONI





