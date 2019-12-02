Napoli, il prefetto Pagano consegna
onorificenze a 23 cittadini napoletani

Napoli > Cronaca
Lunedì 2 Dicembre 2019
Martedì 3 dicembre alle 11.30, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Napoli Carmela Pagano consegnerà i diplomi delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a ventitré cittadini della Città Metropolitana che si sono particolarmente distinti per impegno civico e sociale. Nel corso della cerimonia sarà consegnata la Medaglia d’Oro al Merito per le vittime del terrorismo al Cap. Magg. Capo scelto qualifica speciale dell’Esercito italiano, Antonio Baldoni.


L'elenco degli insigniti


COMUNE DI ARZANO

CAVALIERE SIG. GIUSEPPE BIANCO - GIORNALISTA PUBBLICISTA


CASTELLAMMARE DI STABIA

CAVALIERE DR. VINCENZO UNGARO - MARESCIALLO AIUTANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA


GIUGLIANO IN CAMPANIA

CAVALIERE SIG. STEFANO GUARINO - 1^ LUOG. DELLA MARINA MILITARE


COMUNE DI ISCHIA

CAVALIERE SIG. FRANCESCO FERRANDINO - PENSIONATO


COMUNE DI NOLA


COMMENDATORE DR. FELICE LA GALA - GIA’ DIRIGENTE SUP. DELLA P.S.


COMUNE DI POZZUOLI


CAVALIERE SIG. DOMENICO PIRONE - SERGENTE MAGG. CAPO DELL’AERONAUTICA MILITARE


COMUNE DI QUARTO


CAVALIERE SIG. ARMANDO TROJANO -GIA’ COMMISSARIO DELLA P.S.


UFFICIALE SIG.CIRO ARIANTE - ASS.TE CAPO COORD. DELLA P.S.


COMUNE DI SANT’ANTIMO


CAVALIERE SIG. ANTIMO FLAGIELLO - 1^LGT. DELL’AERONAUTICA MILITARE


COMUNE DI TORRE DEL GRECO


CAVALIERE SIG. VINCENZO IAVAZZO - SOVR. CAPO DELLA P.S.


COMUNE DI NAPOLI


CAVALIERE DR. GIANGABRIELE AFFINITO - T. COL. DELL’ARMA DEI CC. COMANDANTE DEL NUCLEO INFORMATIVO DI NAPOLI

CAVALIERE SIG. NICOLA BETTINI - DIPENDENTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO

CAVALIERE DR. DARIO CICCARELLI - DIRIGENTE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

CAVALIERE DR. LUCIO DIODATO - DIPENDENTE AZIENDA PRIVATA

CAVALIERE DR. CIRO ESPOSITO - COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI NAPOLI

CAVALIERE DR. GIUSEPPE GIERI - MAR. MAGG. DELL’ARMA DEI CC.

CAVALIERE SIG. SERGIO NAPOLITANO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAVALIERE DR. LUIGI PALMIERI - GIA’ VICE PREFETTO

CAVALIERE SIG. GIUSEPPE SALZANO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAVALIERE DR. LUCIO VASATURO - 1^ DIRIGENTE DELLA P.S. - CAPOCENTRO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA DI NAPOLI

COMMENDATORE PROF. MAURIZIO BIFULCO - DOCENTE ORDINARIO DI PATOLOGIA GENERALE E STORIA DELLA MEDICINA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FEDERICO II

COMMENDATORE DR. GAETANO D’ONOFRIO - DIRETTORE SANITARIO AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

CAVALIERE DI GRAN CROCE DR. MARIANO BRUNO - CONSOLE ONORARIO DEL PRINCIPATO DI MONACO, PARTNER AZIENDA DELOITTE E TUOCHE, AMM.RE DELEGATO SOCIETA’ DELFIN, DEPUTATO DELLA REAL CAPPELLA DEL TESORO DI SAN GENNARO DI NAPOLI.

MEDAGLIA D’ORO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO AL CAP. MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE DELL’ESERCITO ITALIANO ANTONIO BALDONI


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