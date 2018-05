Gli agenti del ​r​eparto Tutela ​am​bientale della Polizia ​municipale di Napoli hanno sorpreso ​due persone, una delle quali​ operaio del Comune​, mentre lavoravano su una condotta privata in amianto​. I due, indossando la pettorina catarifrangente che li qualificava quali ​f​ognatori del Comune di Napoli della Municipalità 2,​ stavano allacciando abusivamente alla fogna pubblica la condotta privata di un esercizio commerciale ​gestito da una cittadina cinese. ​



Gli​ agenti ​hanno notato un cantiere aperto lungo il marciapiede prospiciente ​corso ​Umberto I all'interno del quale i due operai del Comune di Napoli, con un palo di ferro e una mazzola, ​stavano effettuando un'apertura su una condotta fecale. ​Gli agenti ​hanno intimato agli operai di sospendere immediatamente i lavori ​e hanno chiesto spiegazioni: i due operai hanno riferito di un ordine di servizio ricevuto dal loro dirigente per effettuare il lavoro in somma urgenza ​ma il racconto ​presentava troppe lacune​.

Venerdì 11 Maggio 2018, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 12:27

