Napoli, l'operaio ferito ai Quartieri: «Vado via, non si può vivere rischiando di essere uccisi per errore»

«Non si può rischiare la vita così». Mentre pronuncia queste parole, Vittorio Vaccaro, cerca di ricostruire gli attimi in cui è stato colpito da un proiettile a pochi passi dalla sua abitazione, tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Il 62enne napoletano, ricoverato per una frattura al gomito nel reparto di Ortopedia, al Vecchio Pellegrini, non nasconde l’amarezza di vivere in una città «dove ci si ritrova ad aver paura anche di camminare in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati