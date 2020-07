Napoli, operatore ecologico fa cadere rifiuti a terra senza rimuoverli: l'ira dei cittadini

Da tempo i contenitori dei rifiuti su via Cannavino a Pianura sono diventati meta di pirati e incivili che scaricano ad ogni ora del giorno e della notte. Un vero ricettacolo di immondizia maleodorante che spesso viene raccolta dai residenti che, con scopa e paletta, provvedono a tenere pulito il marciapiede. Stavolta però a fare la “parte del pirata” è stato un dipendente Asia. Un operatore che – come mostrato da un video – nel raccogliere i cartoni gettati nei cassonetti, lascia cadere altri rifiuti a terra senza raccoglierli ad operazione conclusa. Gesto che, una volta visto dai residenti, del posto ha destato numerose proteste.



«Abbiamo filmato qualcosa – commentano i cittadini – che non avremmo mai voluto vedere. E' inconcepibile che sia un addetto ai lavori ad avere questo atteggiamento verso il quartiere e verso tutti noi. Nei confronti di chi cerca di tenere tutto pulito, con azioni ed iniziative anche personali. Non ne possiamo più di questo tipo di comportamenti che rendono vani tutti i nostri sforzi di tenere il marciapiede in condizioni accettabili e decorose».

Immediata la replica del presidente di Asia Maria De Marco che parla di azione di recupero, di un materiale che sarebbe andato “sprecato” all'intero dei contenitori. «L'intento del nostro dipendente – afferma – era quello di rimuovere dall'indifferenziata carta e cartoni. Se fosse stato lasciato lì sarebbe andato “perso” mentre in questo modo, è stato sottratto ad una frazione che non gli appartiene. Sarebbe più corretto lasciare questo materiale all'esterno dei negozi o fuori dai contenitori, per consentirne un recupero più rapido. In conclusione crediamo che l'operatore di turno, abbia avuto solo l'intento di recuperare materiale prezioso dall'indifferenziata. Ciò nonostante riteniamo che sarebbe stato giusto almeno accantonare i rifiuti caduti al suolo, per non creare disagi alla popolazione residente».

