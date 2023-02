Napoli, operatore al lavoro in un tombino travolto da van: ferito

Un operatore della società telefonica Sirti è rimasto ferito durante il lavoro. Accade a Napoli, intorno alle 11.30 di stamattina. All'incrocio tra via Duomo e Corso Umberto, nei pressi di piazza Nicola Amore, il dipendente sta effettuando un'operazione in un tombino quando viene travolto da un van, riportando una ferita a una gamba. Un video giunto in redazione immortala la situazione immediatamente seguente l'incidente.

Dalle immagini il tratto di strada risulta notevolmente trafficato, con auto e un pullmino giallo che continuano a transitare intorno alla zona dell'incidente. Tutto ciò nonostante l'uomo sia ancora a terra, seduto sulla strada e con le gambe sopra il tombino in cui stava operando, e il van nero che ha colpito il dipendente sia in sosta poco distante.

Dal video si nota che a pochi mentre c'è un altro tombino aperto, probabilmente perchè facente parte dell'area di lavoro. Ciò che si nota e crea perplessità è l'assenza di segnalatica o di delimitazioni in tutta la zona. Sul posto sono intervenuti subito i vigili urbani mentre è in arrivo l'ambulanza. L'uomo non sembrerebbe in pericolo di vita.