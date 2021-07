Napoli, la protesta degli operatori sanitari in prefettura: vogliono lo scorrimento delle graduatorie

Si sono incontrati davanti la sede della prefettura di Napoli per rivendicare il loro diritto al lavoro, dopo un anno e mezzo passato in prima linea a combattere il covid. Sono operatrici ed operatori socio sanitarie che stamattina, hanno manifestato per chiedere lo scorrimento delle graduatorie come quella dell’Asl Napoli 2 o del Cardarelli. Liste da cui i nosocomi regionali hanno “arruolato” personale specializzato per fronteggiare l’ondata pandemica e che oggi - al termine dei contatti a tempo determinato - potrebbero rimandare a casa.

«Combattiamo ogni giorno in reparto con i nostri pazienti - afferma Loredana Lauri - a cui continuiamo a stare accanto senza un attimo di pausa. Siamo specializzati e preparati. Abbiamo affrontato il coronavirus anche a costo della nostra vita ed oggi ci ritroviamo ad essere in bilico. Tutto questo è inaccettabile e non abbiamo intenzione di andare via senza certezze per il futuro».

Sono almeno 600 gli operatori che adesso chiedono un incontro al prefetto. Un vero “esercito“ che chiede rispetto, garanzie e lavoro.

«Ce lo siamo guadagnati sul campo - grida Giovanni Minieri - e stamattina vogliamo farci ascoltare. Quello che chiediamo sono garanzie per il futuro ed uno scorrimento finalmente corretto delle graduatorie. Vogliamo che le istituzioni ci siano vicine perchè solo in questo modo potremmo vincere la nostra battaglia. Dietro ognuno di noi c’è una famiglia che ha diritto di vivere in maniera sicura e dignitosa».