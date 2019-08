Sabato 3 Agosto 2019, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 19:10

Oggi gli agenti del Commissariato Posillipo, insieme ai vigili urbani e a personale dell'Anm che gestisce gli stalli blu a pagamento, hanno effettuato un servizio di contrasto ai parcheggiatori abusivi ed alla sosta selvaggia.Sono stati sanzionati 225 tra autovetture e motocicli per parcheggi in divieto, in prossimità delle fermate degli autobus e fuori dagli spazi consentiti. Sono state controllate 45 persone e 27 veicoli. Multati due parcheggiatori abusivi con relativo ordine di allontanamento.