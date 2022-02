Napoli, al via all'ordinanza per l'esumazione delle salme

Con ordinanza sindacale n. 82 del 18/02/2022 l'Amministrazione comunale di Napoli ha dato avvio alla procedura di esumazione ordinaria e massiva delle salme, per scadenza del termine decennale del ciclo di rotazione, inumate nei diversi campi di inumazione comune e nelle strutture comunali afferenti ai cimiteri periferici di Secondigliano, Miano, Chiaiano, Soccavo, Pianura, Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, Poggioreale Nuovissimo, indicate nell'elenco consultabile sul sito del Comune di Napoli.

I congiunti dei defunti tuttora sepolti, durante il periodo (75 giorni) di pubblicazione dell'ordinanza, possano intervenire per manifestare un eventuale interesse a curarne direttamente l'allocazione in un loculo o in un tumulo di resti mortali, prendendo contatto con gli uffici front-office del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, in via Santa Maria del Pianto 146, 80144 Napoli al tel. 0817957524 oppure tramite inoltro di email all'indirizzo cimiteri.cittadini@comune.napoli.it