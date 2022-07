Rigenerazione urbana, gli architetti di Napoli a sostegno del disegno di legge

«In rappresentanza dell'Ordine degli Architetti di Napoli e provincia, in un ottica di semplificazione della materia edilizia, sosteniamo l'approvazione del disegno di legge ora in discussione, anche per raggiungere l'obiettivo di una stabilizzazione dei piani casa che escano finalmente dalla dimensione della deroga entrando all'interno di una più efficace e condivisibile condizione pianificatoria», ha detto stamattina Domenico Ceparano, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia nell'ambito dell'audizione in Regione sul disegno di legge sulla «Semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

«Questo premesso - ha continuato Ceparano nel corso della riunione - si auspica che affianco al suddetto disegno di legge, si provveda al più presto a riprendere un testo di legge organica sul governo del territorio, ormai non più rinviabile per le esigenze di una trasformazione governata che sempre più i territori oggi richiedono, anche alla luce di una programmazione che oggi esige tempi fortemente compressi di progettazione e realizzazione e che presuppone un quadro pianificatorio adeguato».