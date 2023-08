Alcune quote associative regolarmente versate, anche se - di fatto - potrebbero essere sparite dalla contabilità ufficiale. Quindi: qualcuno potrebbe aver regolarmente saldato il proprio onere annuale, anche se la sua rata potrebbe non essere stata mai tracciata. Come se fosse finita in una sorta di buco nero. Soldi veri e soldi fantasma, al tempo stesso, come volatilizzati, in un meccanismo contabile che sembrerebbe fatto apposto a creare una strana forma di equilibrio: tra residui attivi e residui passivi, che avrebbe consentito per anni e di approvare il bilancio.



Condizionale doveroso, per mettere a fuoco il lavoro investigativo condotto in questi mesi sul buco milionario nelle casse del Consiglio dell’ordine degli avvocati. Come è noto, mancano un milione e duecentomila euro, su questa storia c’è un’inchiesta condotta in sinergia da pm ordinario e pm contabile, che si avvalgono dello stesso nucleo di pg della finanza. Mesi di verifiche incrociate, inchiesta condotta dal pm contabile Davide Vitale e dal pm del pool reati contro la pubblica amministrazione Danilo De Simone, che fa leva su una ipotesi tutta da approfondire.

Tra le piste in campo, quella che spinge a verificare se il buco milionario potrebbe essere figlio di una strana alchimia contabile. Dopo qualche mese di lavoro, gli inquirenti puntano ad accertare se ci sono stati casi di quote associative versate ma che risultano non pagate. Un espediente che potrebbe aver creato una voce passiva, da armonizzare con le altre voci attive del bilancio. Stesso meccanismo - è l’ipotesi su cui sono al lavoro gli inquirenti - che si sarebbe riprodotto nel corso degli anni, fino a quando non è esploso il caso con l’intervento dell’agenzia delle entrate. Fatto sta che il vertice tra inquirenti cade in un periodo in cui il foro di Napoli è particolarmente scosso per le modalità di affido a una società di consulenti esterni dell’analisi del bilancio in corso, proprio per assicurare massima trasparenza a tutti gli iscritti.

In sintesi, il Consiglio dell’Ordine aveva informato i suoi iscritti della decisone di conferire incarico di «supporto in ambito amministrativo-contabile», ad un advisor di consulenza e organizzazione contabile, leader a livello internazionale, con la finalità «di porre in essere una serie di interventi straordinari, resi necessari da una pregressa confusionaria gestione amministrativa e contabile dell’Ente, che ha determinato l’impossibilità di redigere il bilancio consuntivo 2022, relativo alla gestione della precedente consiliatura, e il piano finanziario 2023». A questa nota, all’inizio di agosto, ha fatto seguito la decisione di alcuni consiglieri di opposizione di fare richiesta di accesso agli atti, per conoscere nello specifico i termini dell’incarico affidato ai consulenti esterni.

Immediata, sul Mattino, la replica da parte di Immacolata Troianiello, presidente degli avvocati: «Prescindendo dalla previsione del termine ex lege di 30 giorni per dare riscontro agli istanti, si tratta di un incarico concesso all’unica società che ha presentato il preventivo e che risulta nettamente al di sotto della soglia prevista dal codice degli appalti. In ogni caso, per ben due sedute consiliari consecutive è stato portato all’attenzione dei consiglieri la scelta della società di revisione, chiedendo agli stessi di fornire nomi e indicazioni in tal senso, senza esito alcuno». Un clima che, a partire dai prossimi mesi, dovrà fare i conti con le tappe di una doppia istruttoria sul buco contabile e sulla storia dei presunti versamenti, che nessuno sembra aver registrato.