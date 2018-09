CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Settembre 2018, 22:45

La sorpresa e l’orrore arrivano dopo la tempesta. Più che un temporale d’estate, quello che cadde su Napoli il 3 agosto scorso fu una specie di ciclone. Quella «bomba d’acqua» non risparmiò nemmeno la zona del Nuovo Cimitero di Napoli. E la pioggia caduta su tutta la città, accompagnata da raffiche di violentissimi fulmini, danneggiò numerose strutture cimiteriali a Poggioreale. Così si sono mossi alcuni parenti di defunti sepolti in cappelle private, qualcuno allertato dai custodi, altri mossi da spontanea necessità di verificare che quel nubifragio non avesse allagato o compromesso quegli edifici. E a quel punto hanno scoperto che nei loculi destinati all’eterno riposo dei propri familiari qualcuno aveva abbandonato i resti di altri poveri morti senza nome.