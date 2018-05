Cardarelli, i giudici: Romeo lasci l'appalto delle pulizie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 27 Maggio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la gestione del servizio di pulizie dell'ospedale Cardarelli è ancora battaglia legale tra la Romeo Gestioni spa, che nel 2014 si aggiudicò l'appalto per l'affidamento quinquennale del servizio, e la Florida 2000 srl, il precedente gestore che risultò secondo nella graduatoria. In queste ore il Consiglio di Stato ha sospeso, in via cautelare, l'affidamento dell'appalto alla Romeo gestioni, sospendendo la sentenza che respingeva il ricorso della Florida 2000. Ora i sindacati chiedono un incontro con i dirigenti dell'azienda ospedaliera e con i vertici delle due società che si contendono l'appalto in questione. E tra i lavoratori c'è grande agitazione per le sorti delle maestranze che lavorano nel più grande ospedale del Mezzogiorno. Per il 7 giugno è prevista la discussione collegiale del Consiglio di Stato. Intanto c'è questa nuova decisione adottata, con decreto presidenziale, dalla terza sezione che accoglie il ricorso presentato dall'avvocato Giovanni Pascone per la Florida 2000, anche alla luce della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione che aveva ritenuto di indirizzare la propria attività di vigilanza sulla fase esecutiva del contratto. Nel decreto del presidente Franco Frattini si legge che «gli elementi risultanti dalla recente delibera Anac sulla vicenda dell'appalto qui contestato, con motivata trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti, introducono valutazioni che non si possono trascurare» e si stabilisce che «i profili di dedotta illegittimità e illiceità, ove effettivamente sussistenti, possano essere deliberati ed eventualmente accertati senza che, nelle more, la ditta Romeo gestioni, ove beninteso essa non ne abbia titolo, prosegua nella gestione dell'appalto». E così si sospende la sentenza del luglio 2015 che aveva riformato la sentenza di primo grado del Tar Campania del gennaio 2015 che, a sua volta, aveva annullato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Romeo Gestioni disponendo il subentro della Florida 2000.