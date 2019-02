In ospedale con l'occhio ustionato: 24 ore in barella, dimessa senza visita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 9 Febbraio 2019, 08:00

«Sono stata un giorno e mezzo in barella in corridoio, in attesa che un oculista mi visitasse che alla fine non è arrivato ed ho dovuto firmare le dimissioni per farmi visitare privatamente all'occhio». La denuncia è di una paziente napoletana ricoverata mercoledì notte al Cardarelli e ieri mattina andata via senza visita. Un'attesa troppo lunga per un'urgenza. La ragazza, D. M. 28 anni, sposata e madre di due bambine, è rimasta vittima di un incidente domestico. Mentre stava preparando un uovo nel microonde questo è letteralmente esploso colpendola sul viso e anche in corrispondenza di un occhio, provocandole ustioni di secondo grado. La donna insieme al marito ha chiesto aiuto al 118. L'ambulanza, nel giro di pochi minuti, l'ha prelevata e portata al pronto soccorso dell'ospedale collinare. Qui al triage le è stato assegnato un Codice giallo, di media urgenza