Napoli, inaugurata la nuova sala d'attesa per i pazienti oncologici all'Ospedale dei Colli

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 15:42

Comode sedute, spazi dedicati alla lettura e alla conversazione, pareti tinteggiate con i colori della terra che evocano positività interiore e sensazione di benessere sono le basi del concept architettonico de «L'angolo del tempo», la nuova sala d'attesa realizzata all'interno dell'Unità operativa di Oncologia dell'ospedale Monaldi. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione italiana stomizzati ed è stata realizzata con il contributo di Roche.Il progetto ha trovato il pieno sostegno della direzione strategica del Monaldi perché - come ha sottolineato Antonella Tropiano, sub commissario amministrativo dell'Azienda dei Colli, «l'assistenza e la cura sono un momento fondamentale nella presa in carico del paziente, ma l'accoglienza, l'empatia e la capacità di inglobare in modo sereno il paziente sono elementi che sia dal punto di vista psicologico che della cura stessa sappiamo influire positivamente sull'andamento del percorso degli ammalati».L'obiettivo è umanizzare la struttura perché - come evidenziato da Francesco Diomede, segretario nazionale di Aistom - «le medicine non bastano. Spesso pazienti e familiari trascorrono ore in sale d'attesa che non sono confortevoli e non incidono positivamente sullo stato d'animo accrescendo le preoccupazioni». «Invece - ha aggiunto - trovare una bella sala d'aspetto rende più rilassante l'attesa che precede i trattamenti terapeutici».La nuova sala d'attesa del Monaldi è la seconda realizzata in Italia nell'ambito del programma «L'angolo del tempo» dopo quella di Bari. «Simili iniziative - ha sottolineato Vincenzo Montesarchio, direttore dell'UOC Oncologia del Monaldi - sono importanti per creare momenti di condivisione per spostare l'attenzione dalla malattia oncologica che resta sempre molto impegnativa ed è doveroso da parte delle strutture sanitarie mettere a disposizione dei pazienti ambienti accoglienti». Alla presentazione ha partecipato anche Maurizio Setti di Roche che ha concluso affermando che «non si tratta solo di rifacimenti estetici ma li riteniamo di complemento alla cura».