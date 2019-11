In occasione della giornata mondiale contro l'Aids, indetta ogni anno, dal 1988, il Primo dicembre, l'Ospedale Cotugno si illumina di rosso. A partire dalla mezzanotte di sabato 30 novembre l'ospedale, da sempre specializzato nella cura delle le malattie infettive, sarà illuminato di rosso, colore simbolo della lotta all'Aids e della solidarietà alle persone che convivono con questa patologia, per accresce la coscienza dell'epidemia mondiale di Aida dovuta alla diffusione del virus Hiv.

«Con questa l'iniziativa vogliamo continuare a tenere accesi i riflettori su una patologia di cui, purtroppo, si parla sempre meno», dichiara Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. «Il Cotugno, d'altra parte - spiega - da oltre 30 anni svolge una intensa attività clinica rivolta alla gestione dei soggetti affetti da Hiv e, al momento, sono oltre 2200 i pazienti con infezione da Hiv/Aids assistiti in follow up clinico ed in trattamento farmacologico».

Nel 2018, in Italia, sono state riportate, entro il 31 maggio 2019, 2847 nuove diagnosi di infezione da HIV. E, secondo gli ultimi dati del Centro Operativo Aids dell'Istituto superiore di sanità, si stima che in Italia vivano circa 130mila persone con infezione Hiv.

«La prevenzione e, nel peggiore dei casi, la diagnosi precoce sono fondamentali - aggiunge di Mauro - e per questo, presso il Cotugno, è in funzione, due giorni a settimana, un servizio di screening in anonimato che consente, a quanti hanno compiuto 18 anni, di sottoporsi al test per l'HIV, in forma anonima, gratuitamente e senza impegnativa del medico di base ed è attivo un servizio di profilassi post-esposizione al virus Hiv».

