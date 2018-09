Ospedale Mare, apre il pronto soccorso: 68 accessi nel primo giorno

Sabato 15 Settembre 2018, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 20:11

Sono stati 68 gli accessi nel primo giorno di attività del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Di questi un solo paziente è arrivato in codice rosso, 23 i gialli e 44 i verdi. Il pronto soccorso attivo dell'ospedale di Ponticelli, a Napoli est, si estende su una superficie di oltre 1.000 metri quadri. A lavorarci ci sono 15 medici, 45 infermieri e 20 operatori socio-sanitari. A disposizione del personale medico e infermieristico ci sono 8 box dedicati ai pazienti che arrivano in codice verde e giallo, due riservati a chi arriva in emergenza, con il codice rosso. A partire da ottobre, potranno essere portati nell'ospedale del Mare anche i pazienti provenienti dalla Asl Napoli 3 e non solo dalla Napoli 1.Solo agli inizi di settembre, i locali che ospitano il pronto soccorso, guidato dal direttore Vittorio Henzhel, erano stati danneggiati in seguito a una vandalizzazione ad opera di ignoti che avevano manomesso un rubinetto, causando un allagamento. Il danno, per fortuna di lieve entità, ha interessato la controsoffittatura, rimessa al suo posto in tempi brevissimi. E quelle telecamere di sorveglianza che non c'erano, oggi ci sono tutte. Il prossimo appuntamento è per il 31 ottobre con l'apertura del pronto soccorso Dea di I livello e, successivamente, il 15 dicembre, con il Dea di II livello, come l'ospedale Cardarelli.